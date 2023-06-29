بوتين يحتضن القرآن ردا على حرقه فى السويد (صورة)

جدة - نرمين السيد - استنكر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد فى السويد، مؤكدًا أن بلاده تُكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وأنها تعد عدم احترام هذا الكتاب المقدس "جريمة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وظهر الرئيس الروسى وهو يحتضن نسخة من القرآن، خلال زيارته لمسجد "جمعة" فى مدينة ديربند فى داغستان. وفى وقت سابق أمس الأربعاء، اقترح فياتشيسلاف فولودين، رئيس الدوما الروسى، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التى سمحت بعمل احتجاجى لحرق المصحف. وكانت السلطات السويدية منحت تصريحًا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد فى العاصمة ستوكهولم، فى أول أيام عيد الأضحى، ويأتى هذا التحرك بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التى تنظم لإحراق المصاحف.

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