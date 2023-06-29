القاهرة الإخبارية: إعلان حالة التأهب الجوى فى عدة مدن أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن روسيا شنت 52 ضربة صاروخية بعضها استهدف مواقع مدنية مأهولة بالسكان.

وكانت روسيا، قد أكدت أمس الأربعاء، أن دول الغرب لم تحقق أية نتائج من المحاولة الفاشلة للجيش الأوكرانى،

مشيرة إلى أنه يعتقدون أنه بإمكانهم تحويل الوضع لصالحهم من خلال الاستمرار فى تقوية عضلات أوكرانيا العسكرية.

وشددت على أن المزيد من إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف لن يؤدى إلا إلى تصعيد الصراع.