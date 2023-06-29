مجلس التعاون الخليجى يستنكر حرق المصحف بالسويد

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوى إحراق نسخة من المصحف الشريف، معربا عن استنكاره الشديد لهذا التصرف من قبل متطرفين فى العاصمة السويدية ستوكهولم.





وشدد البديوى، فى بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، على ضرورة التحرك الفورى للسلطات السويدية لمنع هذه التصرفات التى تدل على الحقد والكراهية والتطرف، محملا السلطات السويدية مسؤولية ردود الفعل كل الناتجة عن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح. وأكد أن مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة، التى تؤدى إلى إثارة وتأجيج مشاعر المسلمين بالعالم أجمع وفى هذه الأيام المباركة، ينبغى منعها والتصدى لها بالوسائل القانونية والأخلاقية وبتعاون الجميع؛ لنبذ التطرف والتعصب.

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