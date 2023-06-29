العالم اليوم - انتعاش شركات التصدير يقود بورصة طوكيو للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر انتعاش شركات التصدير يقود بورصة طوكيو للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 11:22 صباحاً - واصل المؤشر نيكي الياباني مكاسبه لثاني جلسة على التوالي، الخميس، إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير مما فاق في تأثيره جني بعض المستثمرين للأرباح.

وصعد نيكي 0.12 بالمئة ليغلق عند 33234.14 نقطة بعدما قفز واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة. لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.1 بالمئة إلى 2296.25 نقطة.

وقفز سهم نيسان موتور 4.17 بالمئة بعد انخفاض الين لأدنى مستوى في 7 أشهر وهو ما رفع قيمة مبيعات الشركة في الخارج. وارتفع سهم سوزوكي موتور المنافسة 3.41 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 1.31 بالمئة بعدما ذكرت صحيفة نيكي أن وحدتها للاتصالات ستستثمر 20 مليار ين (138.29 مليون دولار لتطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي.

وقفز سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست لصناعة الرقائق بأكثر من 2.5 بالمئة.

وانخفض الين إلى 144.62 مقابل الدولار الأربعاء لأول مرة منذ العاشر من نوفمبر، وهو ما يقترب من مستوى دفع الحكومة للتدخل في العام الماضي لدعم العملة.