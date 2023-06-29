قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم محافظة جنين

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت شمال شرق جنين، وغربها، وجنوبها، وكثفت من تواجدها العسكرى فى المحافظة، ونصبت حواجز متنقلة، ما أدى الى إعاقة تحركات السكان، وسط تحليق مكثف لطائرات الرصد والاستكشاف.

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