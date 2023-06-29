تحذير روسى جديد من انضمام أوكرانيا إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية، فى بيان تعليقا على خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو": "إذا كانت باريس تريد حقا وضع أوكرانيا على طاولة المفاوضات، فعليها عدم تصعيد الصراع من خلال توريط الناتو، وإنما ممارسة الضغوط على نظام زيلينسكى والمقيمين عليه من واشنطن ولندن".

وأضافت: "كييف رفضت مواصلة الحوار مع روسيا لحل الوضع فى أوكرانيا"، لافتة إلى أن "الوعود لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو هى التى دفعتها نحو السلوك العدوانى"، حسب وصفها.

وتابعت الخارجية الروسية "من أجل وقف قتل المواطنين فى دونباس، ومنعا لتطور الأحداث هناك، اضطررنا لشن العملية العسكرية الخاصة، التى من بين أهدافها نزع سلاح أوكرانيا، وكذلك تأمين وضعها المحايد".