وزير الدفاع الإسرائيلى: من الصعب وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، إنه من الصعب على إسرائيل وقف هجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين، لكن لديها عددًا من المشتبه بهم رهن احتجاز خاص، وعززت قواتها فى الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبعد هجوم نفذته حركة حماس الأسبوع الماضى بالقرب من مستوطنة وأسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين، انخرط المستوطنون الإسرائيليون فى موجة من التخريب وإشعال الحرائق. وشارك المئات فى أعمال الشغب من بينهم رجال مقنعون ومسلحون، واثنان منهم على الأقل كانا جنديين خارج الخدمة، حسبما يشتبه مسؤولون إسرائيليون. وصعّدت واشنطن إدانتها لما وصفته بأنه "عنف المستوطنين المتطرفين"، مشيرة إلى أن بعض الفلسطينيين المتضررين يحملون الجنسية الأمريكية. وهناك خلاف قائم بالفعل بين واشنطن وإسرائيل حول إقامة المستوطنات. وقال المكتب الأمريكى للشؤون الفلسطينية فى 23 يونيو: "يجب السعى إلى المساءلة والعدالة بنفس الحماس فى جميع حالات العنف المتطرف"، فى مقارنة ضمنية مع طريقة تعامل إسرائيل مع المسلحين الفلسطينيين.

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