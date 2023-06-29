أبو الغيط يحمل السلطات السويدية المسؤولية فى واقعة حرق المصحف

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن مسؤولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا، وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم، مؤكداً أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير فى شىء.
وقال جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن أبو الغيط ندد كذلك بتساهل السُلطات مع هذا الفعل الشنيع، برغم إدراك الجميع لما يُسببه من تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، مُحملاً حكومة السويد المسئولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء.
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