جدة - نرمين السيد - وتلقت بولندا أمس الأربعاء، شحنة أولى مكونة من 14 دبابة من طراز "أبرامز"، من أصل 366 دبابة طلبتها من الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وتشكل هذه الشحنة جزءا من عقد بقيمة 1.4 مليار دولار لشراء 116 دبابة "أبرامز إم-1 إيه-1" كانت تستخدم من قبل مشاة البحرية الأمريكية فى الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تسلمها أول شحنة.. بولندا: ستكون لدينا كتيبة دبابات أبرامز الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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