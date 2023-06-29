بعد تسلمها أول شحنة.. بولندا: ستكون لدينا كتيبة دبابات أبرامز الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وتلقت بولندا أمس الأربعاء، شحنة أولى مكونة من 14 دبابة من طراز "أبرامز"، من أصل 366 دبابة طلبتها من الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتشكل هذه الشحنة جزءا من عقد بقيمة 1.4 مليار دولار لشراء 116 دبابة "أبرامز إم-1 إيه-1" كانت تستخدم من قبل مشاة البحرية الأمريكية فى الماضى.