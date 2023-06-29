ماكرون: الهجمات ضد المنشآت والمؤسسات لا يمكن تبريرها

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، خلال اجتماع لخلية أزمة وزارية بعد تصاعد الاحتجاجات إثر مقتل شاب على يد قوات الشرطة، إن "الساعات المقبلة يجب أن تمر فى أجواء من الهدوء والاحترام، يجب أن تتم المسيرة السلمية البيضاء (المقررة لتكريم الشاب نائل) بهذا الشكل".

وكان الرئيس الفرنسى عقد اجتماعا لخلية أزمة وزارية بعد تصاعد الاحتجاجات التى تواصلت لليلة الثانية على التوالى فى مدينة "نانتير" غرب باريس ومناطق أخرى فرنسية احتجاجا على مقتل الشاب نائل برصاص شرطى فى نقطة تفتيش مرورية.

وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الفرنسى إن مقتل الشاب "لا يمكن تفسيره.. وغير مبرر".

ولليلة الثانية على التوالى، اندلعت احتجاجات عنيفة فى فرنسا ردا على مقتل شاب، يدعى نائل يبلغ من العمر 17 عاما، على يد شرطى عند نقطة تفتيش مرورية، واستدعى نحو ألفى عنصر من قوات مكافحة الشغب إلى الضواحى المحيطة بباريس فى أعقاب الحادث الذى تحول لموضوع الساعة فى الوقت الحالى.

وتسبب الحادث فى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين قاموا بإشعال حرائق متعمدة فى ضواحى باريس ليل الثلاثاء، إذ أعلنت وزارة الداخلية توقيف 31 شخصا وإصابة 24 شرطيا بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة.

وامتدت أعمال الشغب ليلا إلى مناطق أخرى فى ضواحى باريس. وأُضرمت نيران فى مبنى ملحق بمقر بلدية "مانت-لا-جولى" فى مقاطعة "إفلين" المجاورة.

وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، أعلن فى وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على 150 شخصا لضلوعهم فى أعمال الشغب، منددا بأعمال العنف هذه، فيما لا يزال الشرطى المتهم قيد الاعتقال الاحتياطى.