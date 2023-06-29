ماكرون يدعو لاجتماع طارئ للحكومة بعد تصاعد احتجاجات باريس

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لاجتماع طارئ للحكومة بعد تصاعد الاحتجاجات فى باريس إثر مقتل شاب على يد الشرطة.
وقال ماكرون، إن أعمال العنف التى أعقبت مقتل شاب على يد الشرطة "غير مبررة".
ويجرى التحقيق مع شرطى بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذى يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته، فيما دعت وزارة الداخلية إلى الهدوء، وقالت إنها نشرت ألفى رجل شرطة فى باريس.
وتقول جماعات حقوقية إن هناك عنصرية منهجية فى أجهزة إنفاذ القانون فى فرنسا، وهو اتهام نفاه ماكرون سابقا.
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