العالم اليوم - بعد تصريحات باول.. الذهب ينزلق لأدنى مستوياته في 3 شهور

انتم الان تتابعون خبر بعد تصريحات باول.. الذهب ينزلق لأدنى مستوياته في 3 شهور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 01:20 مساءً - هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، الخميس، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، إذ كررت البنوك المركزية الكبرى الحديث عن التشديد النقدي للحد من التضخم المرتفع.

ولم يستبعد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك، في ظل توقعات لقادة البنوك المركزية الكبرى في العالم بمزيد من التشديد النقدي.

كما قال، إنه لا يتوقع عودة التضخم إلى هدف البنك البالغ اثنين بالمئة قبل عام 2025، ولكنه إذا انخفض بشدة فقد لا يحتاج البنك المركزي إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي بنفس القوة ولنفس المدة.

لكنه أكد أنهم سيفعلون ما يتعين عليهم فعله لاستعادة استقرار الأسعار.

لكن باول أوضح، أنه بغض النظر عن إيقاع تحركات السياسة النقدية المقبلة، "ترى اللجنة بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حاجة لمزيد من العمل" فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية لتخفيف الضغوط التضخمية.

وبالنظر لبيانات مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق بنسبة 84.3 بالمئة، أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل 15.7 بالمئة يتوقعون إبقاءها دون تغيير.

وانخفض المعدن النفيس ثلاثة بالمئة حتى الآن في يونيو، ويبدو أنه سينهي هذا الربع على انخفاض للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2022، في وقت يقلل المتداولون من التوقعات المتعلقة بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

تحركات الأسعار

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.13 بالمئة إلى 1,904.97 دولار للأونصة، بحلول الساعة 9:49 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف مارس.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.48 بالمئة لتسجل 1,913.00 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.69 بالمئة إلى 22.73 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 917.90 دولار.

وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1252.16 دولار، ولا يزال فوق أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة والذي سجله في الجلسة الماضية عند 1208.50 دولار.