خلال 24 ساعة.. بولندا تستقبل أكثر من 29 ألف لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 29 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بدء العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 13.08 مليون لاجئ.





وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" اليوم الخميس - أن نحو 30 ألفا و300 أوكرانى غادروا بولندا أمس الأربعاء، عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى 11.24 مليون شخص. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت فى مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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