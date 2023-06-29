أوكرانيا: القوات الروسية تركز جهودها فى 3 مناطق

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت ومارينكا، حيث وقع هناك أكثر من 40 اشتباكا.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن الهيئة قولها "خلال اليوم الماضى، شنت القوات الجوية الأوكرانية 11 غارة على مواقع ارتكاز القوات الروسية، منها 5 غارات استهدفت أنظمة الدفاع الجوى وغارة استهدفت مركز قيادة، وتم تدمير مقاتلة روسية من طراز سو-25 وثلاث مسيرات استطلاع". واستهدفت قوات المدفعية والصاروخية الأوكرانية مستودعا للذخيرة و11 وحدة مدفعية و3 أنظمة صواريخ مضاد للطائرات ومحطتين للحرب الإلكترونية. وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن الروس استخدموا طائرات شاهد، لمهاجمة أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية. وفى اتجاه مارينكا، صد المدافعون الأوكرانيون جميع هجمات القوات الروسية. ووفقا لهيئة الأركان، لا يزال احتمال الهجمات الصاروخية والضربات الجوية الروسية على كامل أراضى أوكرانيا مرتفعا.

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