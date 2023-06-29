لبنان يدين حرق المصحف الشريف فى السويد

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية اللبنانية فى بيان اليوم الخميس، أن هذا العمل الذى يتكرر للمرة الثانية يشكل اعتداءً على مقدسات المسلمين واستفزازا لمشاعرهم، ويأتى ليزيد من حدة الكراهية تجاههم بدلا من ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الأديان والحضارات، وهو ما لا يمكن تبريره بذريعة حرية التعبير كونه يؤجج الحقد ويُوَلّد العنف.

ودعت الوزارة إلى وضع حد نهائى لهذه الاستفزازات واعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون نظرا لانعكاساتها السلبية على العلاقة بين الأديان والشعوب.