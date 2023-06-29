العالم اليوم - أوكرانيا تتابع خطط هجومها المضاد رغم جاهزية الدفاع الروسي

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تتابع خطط هجومها المضاد رغم جاهزية الدفاع الروسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 02:18 مساءً - قال المستشار الرئاسي الاوكراني ميخاييل بودولياك إن كييف تتابع خططها للهجوم الأوكراني المضاد وتزيد بشكل تدريجي من حدة الأعمال العدائية على الرغم من نقص القذائف والدفاع الروسي الجاهز"

وردا على سؤال حول إمكانية اقتناع بلاده بأنهاء الحرب، قال المسؤول الأوكراني "نحن لا نحتاج إلى إقناع لإنهاء الحرب ونحن لم نبدأها".

وفي مقابلة مع صحيفة إيطالية قال بودولياك: "لقد كررنا بالفعل أنه لا معنى لاتخاذ مبادرات لا تؤدي إلى إنهاء الحرب بشروط عادلة بل إلى تجميد الصراع. هذا من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الحرب في المستقبل".

وأردف قائلا: "هذا هو السبب في أننا ندعم فقط خطوات أولئك الذين لا يتجاوزون صيغة زيلينسكي للسلام".

وأضاف "أوكرانيا ليست بحاجة إلى إقناع لإنهاء الحرب، فنحن لم نبدأها، والمفاتيح موجودة في الكرملين، ويجب أن تبدأ الوساطات من هناك، على الروس مغادرة الأراضي المحتلة".

وكان الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق قائلا:"علينا أن ندرك أن الطريق إلى انتصار اوكرانيا صعب. والآن لا أحد يستطيع أن يقول متى سنكملها. لكن عندما يكون الهدف واضحًا وعادلاً، لا يهم مدى صعوبة الطريق إلى هذا الهدف. أوكرانيا ستسير في هذا الطريق إلى النصر وهذا لم يعد حلما - لقد أصبح حقيقة".

رغم استمرار الغرب في تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا إلا أنها لا تزال تشكك في نتائج الهجوم المضاد الذي بدأته كييف منذ عدة أسابيع.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت ما يصل إلى 14 هجوما أوكرانيا مضادا وحيدت نحو 430 جنديا أوكرانيا على محاور القتال في دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان وزابوريجيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه على محور دونيتسك، بالقرب من مدينة باخموت، نجحت إجراءات وحدات المدافعة من مجموعة القوات "الجنوبية" في صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق مختلفة من دونيتسك في يوم واحد.

وتم صد 4 هجمات أخرى شنتها القوات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وأفدييفكا وماريينكا وبيرفومايسكوي في دونيتسك أيضا.