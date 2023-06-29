بسبب التيارات البحرية.. مصرع 12 شخصا غرقا فى فلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت كاثرين بروسيف، خبيرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن تيارات قاتلة هى المسؤولة عن عشرات حالات الغرق الواضحة خلال الأسبوعين الماضيين فى بانهاندل فى ولاية فلوريدا، تزامنا مع نقص رجال الإنقاذ المؤهلين لمنع رواد الشواطئ من السباحة.
يذكر أنه تم الإبلاغ عن 7 حالات من إجمالى 12 حالة وفاة فى شاطئ بنما، والذى لديه السجل الأكبر لعدد حالات الغرق فى الولايات المتحدة هذا العام.
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