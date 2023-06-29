العالم اليوم - ميلوني: استقرار بلدان شمال أفريقيا مهم لأوروبا

انتم الان تتابعون خبر ميلوني: استقرار بلدان شمال أفريقيا مهم لأوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 03:22 مساءً - في محاولة منها لإيجاد حل جذري ومستدام لأزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن أوروبا تدرك أن استقرار بلدان شمال إفريقيا يمثل أيضًا مشكلة للقارة الأوروبية، قائلة إنها ستعيد التأكيد على أهمية إعادة إطلاق دور إفريقيا في المحافل الدولية كمجموعة العشرين.

وجاءت تصريحات ميلوني أمام مجلس النواب الإيطالي، قبيل انعقاد المجلس الأوروبي الذي سينطلق اليوم.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أن الدفاع عن الحدود الخارجية لأوروبا ضروري لإيطاليا لمواجهة ملف الهجرة، مشيرة إلى العمل على تحقيق نتائج هيكلية ودائمة.

وكشفت أن ملف الهجرة سيكون في قلب المجلس الأوروبي المقبل بفضل جهود إيطاليا.

ورأت أنه من الضروري الجمع بين مكافحة المتاجرين بالبشر، وسياسات التنمية مع البلدان الواقعة على الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط، وإطلاق شراكات بموارد مناسبة.

وحذرت ميلوني، من أنه في حال لم يتم التعامل مع قضية الدفاع عن الحدود الخارجية و الهجرة غير النظامية، سيكون من المستحيل تنفيذ سياسة لجوء عادلة وفعالة.

وفيما يخص ملف تنمية أفريقيا، قالت ميلوني إن الحكومة ملتزمة بضمان اهتمام أوروبا بالوضع في تونس، مشيرة إلى أن العمل متواصل في هذه الساعات من أجل حزمة مساعدات إلى تونس وهو أمر مهم.

الصين وأوروبا

ملف آخر قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها ستعرضه في اجتماعات المجلس الأوروبي، وهو ملف الصين، فقد أشارت ميلوني، إن الصين غريم اقتصادي منظم لأوروبا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين.