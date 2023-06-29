المدعى العام الفرنسى: نحقق فى حيثيات وفاة شاب برصاص الشرطة

جدة - نرمين السيد - ولليلة الثانية على التوالى، اندلعت احتجاجات عنيفة فى فرنسا ردا على مقتل شاب، يدعى نائل يبلغ من العمر 17 عاما، على يد شرطى عند نقطة تفتيش مرورية، واستدعى نحو ألفى عنصر من قوات مكافحة الشغب إلى الضواحى المحيطة بباريس فى أعقاب الحادث الذى تحول لموضوع الساعة فى الوقت الحالى.

وتسبب الحادث فى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين قاموا بإشعال حرائق متعمدة فى ضواحى باريس ليل الثلاثاء، إذ أعلنت وزارة الداخلية توقيف 31 شخصا وإصابة 24 شرطيا بجروح طفيفة واحتراق نحو 40 سيارة.