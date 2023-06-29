روسيا: لا نعلم مكان تواجد قائد فاجنر.. والأهم تحقيق أهداف العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين، فى رده على تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن، عندما قال إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "يخسر الحرب فى العراق"، إنه لا يمكننا التعليق على صحة بايدن بعد تصريحه عن هزيمة روسيا.





وأضاف الكرملين فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد إشارات على حل الوضع فى أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية السلمية، مشيرا إلى أن هناك استفزازات أوكرانية بشأن محطة زابوريجيا النووية. وتابع بأنه لا يوجد معلومات لدينا بشأن مكان وجود قائد "فاجنر"، مؤكدا أن الأهم لروسيا تحقيق أهداف العملية العسكرية فى أوكرانيا.

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