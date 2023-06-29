الاتحاد الأوروبى: إضعاف بوتين قد يفاقم خطره ويدفعه لخيارات غير محسوبة

جدة - نرمين السيد - حذر ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، من أن إضعاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد يفاقم خطره ويدفعه لخيارات غير محسوبة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال بوريل قبل قمة لقادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل إن "بوتين يشكل خطرا أكبر لدى إضعافه"، مضيفا "علينا الآن النظر إلى روسيا على أنها مصدر خطر بسبب عدم استقرار الأوضاع الداخلية"، بعدما أثار تمرد "فاجنر" أكبر أزمة سياسية فى تاريخ موسكو. ويناقش قادة الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، تداعيات تمرد قوات "فاجنر" الذى تم إخماده فى روسيا، مع التعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا فى حربها ضد الروس.

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