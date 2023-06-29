الناتو: تمرد فاجنر مسألة روسية داخلية لكنه كشف وجود تصدعات داخل النظام

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن "تمرد فاجنر مسألة روسية داخلية لكنه كشف وجود تصدعات داخل النظام فى موسكو"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يشار إلى أن رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا، فى وقت سابق، القيام بمسيرة إلى موسكو "للوقوف" على ما حدث لعشرات من رفاقهم الذين قتلوا فيما يبدو فى ضربة صاروخية، زعم "فاجنر" أن الجيش الروسى شنها، فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات، فيما اتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح. وأعلن بريجوجين والكرملين انتهاء التمرّد، مساء السبت، وبدأت قوات "فاجنر" الانسحاب تدريجياً، الأحد، واستضافته بيلاروس التى توسط بينه وبين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

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