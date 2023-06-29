جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن الخطة البريطانية لترحيل اللاجئين مدتها 5 سنوات وتقضى بترحيلهم إلى رواندا عن طريق تقديم طلبات بذلك، وبالتالى لا يجب ترحيلهم إذا ما رفضوا الترحيل والإبقاء عليهم داخل بريطانيا.
وقبل تلك الأزمة وتوافد الكثير من اللاجئين كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، ولكن بعد الموجة الأخيرة من الهجرة إلى بريطانيا لم تعد تتحمل مراكز الإيواء الأعداد، ولا يوجد خطة من الحكومة البريطانية لتوسعتها، وهو ما دفع الحكومة لإقرار قانون الترحيل إلى رواندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محكمة لندن: خطة الحكومة البريطانية لترحيل المهاجرين إلى رواندا غير قانونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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