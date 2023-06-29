قائد فاجنر: لم نكن نهدف للإطاحة بالحكومة أو بوتين

جدة - نرمين السيد - وأضاف بريجوجين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 30 من قواتنا قتلوا وأصيب آخرون أثناء توجهنا لموسكو، لذلك أوقفنا التمرد حينما تأكدنا أن الكثير من الدماء ستراق.

وتابع، "قافلتنا إلى موسكو قطعت 780 كيومتر ولم نقتل أى جندى على الأرض، كما أغلقنا جميع المبانى والمقرات العسكرية أثناء توجهنا لموسكو".

وفيما يخص الرئيس الروسى، قال قائد فاجنر، "لم نكن نهدف للإطاحة بالحكومة أو الرئيس بوتين".

يشار إلى أن رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية يفجينى بريجوجين ورجاله قد أعلنوا، فى وقت سابق، القيام بمسيرة إلى موسكو "للوقوف" على ما حدث لعشرات من رفاقهم الذين قتلوا فيما يبدو فى ضربة صاروخية، زعم "فاجنر" أن الجيش الروسى شنها، فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية شن أى ضربات، فيما اتهم جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بريجوزين بمحاولة التحريض على تمرد مسلح.

وأعلن بريجوجين والكرملين انتهاء التمرّد، مساء السبت، وبدأت قوات "فاجنر" الانسحاب تدريجياً، الأحد، واستضافته بيلاروس التى توسط بينه وبين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.