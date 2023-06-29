العالم اليوم - الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 05:18 مساءً - شاركت دولة الإمارات في مؤتمر "الأسبوع السيبراني 2023" الذي عقد في جامعة تل أبيب بحضور صانعي السياسات والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية من حول العالم، وتناول الاتجاهات الجديدة والحلول المبتكرة من أجل الحماية السيبرانية والتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة.

وترأس الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وفد الدولة المشارك في المؤتمر؛ حيث اطلع الوفد على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وبحث أوجه التعاون المحتملة وفرص الاستثمار الثنائية.

وألقى الكويتي، كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي حملت عنوان "حماية الأمة: استراتيجيات الأمن السيبراني من أجل عصر رقمي"، أوضح فيها أن التهديدات السيبرانية لا تفرق بين الدول ولا بين الكيانات والأشخاص وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي بمشاركة القطاعين العام والخاص لمواجهة تلك التهديدات التي تستهدف تدمير البنى التحتية والقطاعات الاستراتيجية في المجتمعات مشيرا إلى أن التعاون مع الأوساط الأكاديمية يكتسب أهمية كبرى كونها تجمع جميع أصحاب المصلحة ضمن النظام الإيكولوجي الرقمي في إطار رؤية مشتركة.

وأكد في كلمته التي حضرها غابي بورتوني مدير عام المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الدوليين، على أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني التي من شأنها أن تسهم في بلورة مستقبل رقمي أكثر أمنا وقدرة على الصمود في مواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة والتصدي لها باستباقية وكفاءة عالية، مشيرا إلى ضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين دول العالم لتعزيز القدرات السيبرانية في مواجهة التهديدات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية "Crystal Ball" تمكن الدول الشريكة من "مشاركة المعلومات السيبرانية بسهولة وسلاسة ،كما أنها تسهم في تعزيز الجهود الدولية التعاونية من خلال الجمع بين القدرات وقوة المعالجة وحجم البيانات.

وعلى هامش مؤتمر الأسبوع السيبراني، وقَّع منتدى "EliteCISOs"، وهو مجتمع عالمي في مجال الأمن السيبراني يتخذ من دولة الإمارات مقرا له، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "Cyber Together"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، لتوسيع نطاق هذا المجتمع العالمي بما يشمل إسرائيل وذلك من خلال مشروع "Crystal Ball"؛ المنصة الرقمية لكشف المخترقين والهجمات السيبرانية والتصدي لها.

وتُعَدُّ مذكرة التفاهم التي وُقعت بحضور محمد الكويتي، وعوديد يوسف، نائب المدير العام رئيس شعبة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بداية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين مهنيين رئيسيين في كلا البلدين.

وقال عوديد يوسف: "إسرائيل ملتزمة بشكل كامل بدعم علاقات التعاون والشراكات مع دولة الإمارات بين مختلف النظم الإيكولوجية للابتكار في البلدين، ومن شأن مذكرة التفاهم وهي شراكة استراتيجية بين اثنتين من أبرز الجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مواصلة تعزيز وتنمية علاقاتنا المشتركة في المجالات المختلفة".

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، تتعاون مؤسستا "EliteCISOs" و"Cyber Together" بشأن مبادرات مختلفة، منها تبادل المعارف والتدريب المشترك وإقامة ورش العمل لتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع تشكيل قوة عمل عالية المهارات في مجال الأمن السيبراني، والتصدي للتهديدات المحتملة في دولة الإمارات وإسرائيل على حد سواء.

من جانبه قال أمير حايك، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات، إن مشاركة وفد الإمارات في مؤتمر أسبوع الأمن السيبراني يأتي تجسيدا للتعاون المستمر بين إسرائيل ودولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، في ظل إدراك البلدين الأهمية الكبيرة لإقامة بُنى تحتية رقمية تتسم بالأمن والقدرة على الصمود، مؤكدا التزام بلاده برعاية هذه العلاقات والنهوض بالشراكات العابرة للحدود في مجال الأمن السيبراني ومجالات أخرى.

جدير بالذكر أن الأسبوع السيبراني مؤتمر يُحتفى به دوليا ويُعقد سنويا في جامعة تل أبيب بإسرائيل، وهو حدث يوفر منصة لكبار الخبراء والباحثين في المجال السيبراني من إسرائيل والعالم، إلى جانب صانعي السياسات والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية، لتبادل المعارف واستكشاف الاتجاهات المستجدة والتعاون بشأن ممارسات الأمن السيبراني.