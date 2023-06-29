العالم اليوم - بسبب الأجور.. موظفو مطار جنيف بسويسرا يضربون الجمعة

انتم الان تتابعون خبر بسبب الأجور.. موظفو مطار جنيف بسويسرا يضربون الجمعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 05:18 مساءً - تطال اضطرابات كبيرة، الجمعة، مطار جنيف كوانتران الدولي، ثاني أكبر مطار في سويسرا، بعدما دعا موظفوه للإضراب احتجاجاً على سياسة الأجور الجديدة.

وهذا الإضراب غير المسبوق هو الأول لموظفي المطار الذين تم تعيينهم بموجب عقد القانون العام (وليس المتعاونين من خارج الملاك الذين يؤدون أيضاً دورًا حيويًا في تشغيله) منذ انشائه قبل 104 اعوام، بحسب صحيفة Le Temps اليومية.

قال ممثل نقابة عمال الخدمات العامة لوكالة "كيستون- ايه تي اس" إن موظفي مطار جنيف سينفذون اضرابهم بين الساعة 04,00 بالتوقيت المحلي (02,00 بتوقيت غرينتش).

أقر مجلس إدارة المطار الخميس سياسة الرواتب الجديدة التي أثارت اعتراض الموظفين. وحركة الإضراب قابلة للتمديد.

من المتوقع أن يطاول تأثير الإضراب نحو ستين الف مسافر.

وأكدت إدارة المطار أنها ستفعل كل مافي وسعها لتخفيف أثر الإضراب، مشيرة إلى أنها في وقت ما "ستقرر وقف العمليات موقتاً لضمان أعلى مستوى من السلامة لجميع الشركات المشغلة في المطار".

ودعت المسافرين "إلى الاتصال بشركات الطيران واتباع الخطوات المشار إليها" مقدمة "اعتذارا من جميع الركاب وعائلاتهم عن أي إزعاج محتمل".

قدم المطار خدماته بين يناير ومايو، إلى حوالى 6.8 ملايين مسافر، وفقًا للأرقام الرسمية.