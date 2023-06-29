روسيا: مقتل جنرالين وأكثر من 50 ضابطا فى ضربة استهدفت اجتماعا بكراماتورسك

جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الروسية، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن خسائر القوات الأوكرانية فى محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا اليوم بلغت 135 جنديا. يشار إلى أن الرئاسة الروسية "الكرملين" كانت قد نفت أمس، استهداف قوات الجيش الروسى لكراماتورسك شرقى أوكرانيا، قائلة إن "موسكو لا تهاجم سوى أهداف عسكرية فى كييف"، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 8 وإصابة أكثر من 40 آخرين فى قصف قالت إنه ناتج عن القوات الروسية استهدف أحد أكبر المطاعم فى مدينة كراماتورسك شرقى البلاد.

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