البحرين تدين حرق المصحف الشريف فى السويد

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الخميس، عن إدانة مملكة البحرين لقيام أحد المتطرفين فى السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم "المصحف الشريف" أمام مسجد ستوكهولم المركزى فى العاصمة السويدية، مستنكرة بشدة هذا العمل البغيض الذى يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين فى العالم وإساءة مرفوضة وتحريضا على الكراهية والعنف.





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