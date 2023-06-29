بوتين: نعمل على توسيع الأسواق الروسية بشكل تدريجى

جدة - نرمين السيد - وتابع بوتين بالقول: "الشركات الروسية تنتج المنتجات ذات الصفات العالمية"، مضيفا "علينا أن نصل لدعم كبير للاقتصاد الروسى"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الاقتصاد الروسى قد سجل فى أبريل الماضى نموا لأول مرة منذ عام بنسبة 3.3% قياسا بالقيمة السنوية، بينما قدّر انخفاض الناتج المحلى الإجمالى بـ0.6% فى الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام.

بدورها، توقّعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية العام الجارى إلى نسبة 1.2%.