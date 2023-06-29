وقال المشرف على البرامج الصحية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الدكتور عبدالمجيد بن محمد العجلان، إن تقديم تلك الخدمات جاء عبر 8 عيادات طبية خصصت لتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم أكثر من 4951 حاجا وحاجة من 90 دولة من مختلف أنحاء العالم، فى مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأضاف أن العيادات تعمل على مدى الساعة بمشاركة طاقم طبى متخصص، وفرت له كل الإمكانات والتجهيزات الطبية، وسيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة، بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يضمن تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدى الساعة، مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 1200 خدمة طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين منذ بدء موسم الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.