أكثر من 1200 خدمة طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين منذ بدء موسم الحج

جدة - نرمين السيد - بلغ إجمالى الخدمات الطبية التى قدمتها العيادات الطبية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذى تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج العام الحالى، أكثر من 1200 خدمة منذ بدء موسم الحج.





وقال المشرف على البرامج الصحية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الدكتور عبدالمجيد بن محمد العجلان، إن تقديم تلك الخدمات جاء عبر 8 عيادات طبية خصصت لتقديم الرعاية الصحية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم أكثر من 4951 حاجا وحاجة من 90 دولة من مختلف أنحاء العالم، فى مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن العيادات تعمل على مدى الساعة بمشاركة طاقم طبى متخصص، وفرت له كل الإمكانات والتجهيزات الطبية، وسيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة، بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يضمن تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدى الساعة، مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية.