العالم اليوم - في زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا.. مايك بنس يلتقي زيلينسكي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 09:22 مساءً - قام نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، يوم الخميس، ليصبح أول مرشح رئاسي جمهوري يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية،

وقال بنس لـ"إن.بي.سي نيوز" في مقابلة من كييف إن زيارة أوكرانيا "تزيد من عزمي على القيام بدوري وعلى مواصلة الدعوة إلى تقديم دعم أميركي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين".

وبنس أول المتنافسين على الترشح للرئاسة من الحزب الجمهوري يلتقي مع زيلينسكي خلال الحرب.

كان بنس صريحًا بشأن دعمه لأوكرانيا، وتبعث هذه الخطوة برسالة مدوية مفادها أنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورًا رائدًا في قتال أوكرانيا ضد روسيا.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية عن المرشح الرئاسي قوله "أعتقد أن أميركا هي زعيمة العالم الحر.. لكن المجيء إلى هنا كمواطن عادي - أن تكون قادرًا حقًا على رؤية بطولة الأوكرانيين هنا في إيربين التي أعاقت الجيش الروسي، لترى العائلات التي قصفت منازلها حرفيًا في خضم غزو روسي غير معقول وغير مبرر - فقط عزز عزمي على القيام بدوري ، لمواصلة الدعوة إلى دعم أمريكي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين ".

ويقضي بنس يوم الخميس، وفقا للمصدر في إلقاء نظرة مباشرة على معاناة الأوكرانيين على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، ويزور موشون وبوتشا وإيربين، وهي ثلاث مدن تدمرت خلال الحرب، بالإضافة إلى لقاء زيلينسكي.

ونقلت "سي. بي.سي" عن ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري زيلينسكي، إن بنس "يفهم روسيا بعمق ويفهم بعمق طبيعة هذا الصراع، وأن الأمر لا يتعلق بالأراضي، ولا يتعلق بأي أعمال تجارية، ولا يتعلق بأي شيء باستثناء الشيء الرئيسي (...) تلك القيم التي قامت عليها الولايات المتحدة".

وأضاف: "يتعلق الأمر بمساعدة دولة مستعدة للدفاع عن القيم الأساسية والجوهرية التي تأسست عليها الولايات المتحدة".