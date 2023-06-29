مجلس جامعة الدول العربية يدين إحراق المصحف بالسويد

جدة - نرمين السيد - أدان مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزارى، بأشد العبارات، الجريمة النكراء، التى تمثلت فى التطاول على المصحف الكريم من خلال إحراق نسخة منه أمام مسجد ستوكهولم المركزى فى السويد، أمس الأربعاء 2023/6/28، أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وقال المجلس، إن ذلك العمل المستهجن، الذى اختير له أن يصادف احتفال المسلمين بعيد الأضحى رمز التضحية والسلام فى الدين الإسلامى، إنما يستفز ويسيء لمشاعر نحو 2 مليار مسلم حول العالم، ويحرض على الكراهية والعنف. وطالب المجلس المجتمع الدولى والسلطات السويدية، بعدم السماح بتكرار مثل تلك الأعمال التى تسعى لإحداث الفتن عبر التدثر بحرية التعبير. وشدد على ضرورة التصدى لأفعال الكراهية الخطيرة التى تعزز مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، داعيا المجتمع الدولى إلى اعتبار مثل تلك الأعمال جريمة كراهية وتحريضا يعاقب عليه القانون. وأكد مجلس جامعة الدول العربية، ضرورة تضافر الجهود لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعى بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح ونبذ التطرف والتعصب.

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