المسجد الحرام يشهد توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن وسط أجواء إيمانية

جدة - نرمين السيد - وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى جميع المصليات بالمسجد الحرام، مقدمة الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين، ليؤدوا مناسكهم فى أجواء إيمانية آمنة وتكثيف الجهود للاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة، وتوفير حافظات ماء زمزم وتوزيعها على قاصدى المسجد الحرام فى جميع المواقع.

كما جرى تطهير المواقع وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، ووفرت الرئاسة العربات الكهربائية والعادية لخدمة قاصدى المسجد الحرام، عبر تطبيق "تنقل" إلى جانب حزمة من الخدمات، منها عمليات الغسل التى تصل إلى 10 مرات يوميا.