جدة - نرمين السيد - وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى جميع المصليات بالمسجد الحرام، مقدمة الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين، ليؤدوا مناسكهم فى أجواء إيمانية آمنة وتكثيف الجهود للاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة، وتوفير حافظات ماء زمزم وتوزيعها على قاصدى المسجد الحرام فى جميع المواقع.
كما جرى تطهير المواقع وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، ووفرت الرئاسة العربات الكهربائية والعادية لخدمة قاصدى المسجد الحرام، عبر تطبيق "تنقل" إلى جانب حزمة من الخدمات، منها عمليات الغسل التى تصل إلى 10 مرات يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المسجد الحرام يشهد توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن وسط أجواء إيمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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