الإمارات تستدعى سفيرة مملكة السويد

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، ليزلوت أندرسون سفيرة مملكة السويد لدى الإمارات، وأبلغتها احتجاج الإمارات، واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين فى العاصمة السويدية ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم "المصحف الشريف"، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية فى هذا الصدد، مشددة على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التى تؤثر سلبا على تحقيق السلام والأمن.





وعبرت الخارجية الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الأفعال الشنيعة. وسلمت عائشة بنت سويدان السويدى، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية فى وزارة الخارجية، مذكرة الاحتجاج إلى السفيرة. وشددت المذكرة على رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدى إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها فى العالم. وأكدت مذكرة الاستدعاء، أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب فى وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمى، والتى ينبغى دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

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