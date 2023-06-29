العالم اليوم - الأزهر يشيد بالموقف الإماراتي ردا على "حرق المصحف" بالسويد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 11:20 مساءً - وجه الأزهر الشريف تحية إجلال وتقدير، إلى دولة الإمارات "على موقفها المشرف من الانتهاكات السويدية في حق المصحف الشريف، واستدعائها سفير السويد وتقديم مذكرة احتجاج رسمية".

واعرب الأزهر - في بيان أصدره يوم الخميس، عن "تقديره لهذا الموقف المشرف"، داعيا في الإطار ذاته إلى "استنهاض الهمم للدفاع عن المصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وتشجيع الدول الإسلامية لاتخاذ مواقف مماثلة وواضحة للتعبير عن رفض مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا لمزيد من التعصب والكراهية وبث الفتن والشرور".

ودعا الأزهر "للاستفادة من هذه المواقف الإسلامية والعربية المشرفة في التأثير على الرأي العام العالمي، ووضع حد لفوضى الحريات، وديكتاتورية الفوضى التي لا تمارس إلا حينما يتعلق الأمر بمقدسات ورموز المسلمين".