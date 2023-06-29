مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 فى سقوط صخور على حافلة ركاب غربى الصين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الصينية، نقلا عن السلطات المحلية الصينية، قولها، إن الحادث وقع فى الساعة 3:30 عصرا فى محافظة فنغجيه، عندما ضربت صخور متساقطة من هضبة قريبة حافلة متوسطة الحجم كانت تقل 19 شخصا، من بينهم السائق، وأصيب 9 ركاب بجروح طفيفة.

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