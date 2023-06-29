«الداخلية العرب» يستنكر إحراق نسخة من المصحف بالسويد

جدة - نرمين السيد - تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، باستنكار شديد، ما أقدم عليه أحد المتطرفين فى العاصمة السويدية من حرق لنسخة من المصحف الشريف، فى ممارسة دنيئة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين فى العالم، وازدراء لمقدساتهم واستخفافا بكل القيم الدينية والإنسانية.





وقال بيان لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن الأمانة العامة للمجلس تدين بكل حزم هذا العمل الإجرامى البغيض، الذى يهدف إلى إشعال نار الفتن بين أتباع الأديان وبث الكراهية بين الشعوب، وتشجيع التطرف والعنف والإرهاب. وأضاف البيان: نؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتزام جميع دول العالم بالوقوف بحزم فى مجابهة الممارسات المتطرفة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، والعمل من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة بما يدعم أمن الشعوب ووئامها.

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