وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس أن الأفراد تدربوا خلال التدريبات التى أجراها الجناح الثامن عشر لسلاح الجو الأمريكى بقاعدة "كادينا" الجوية على اكتساب مجموعة من المهارات التى لا يستخدمونها عادة فى تخصصاتهم.
وأشارت إلى أن قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية شاركت فى التدريبات لأول مرة، فى إشارة إلى زيادة التعاون بين الجانبين.
وأوضحت الإذاعة اليابانية أن المفهوم الاستراتيجى وراء التدريب العسكرى مبنى على أساس ما يعرف بـ "استخدام القتال سريع الحركة"، حيث طورت القوات الجوية الأمريكية ذلك المفهوم للتعامل مع التطورات الأخيرة فى التقنيات العدائية، التى تعتقد أنها عرضت القواعد الجوية الأمريكية لخطر متزايد بشكل كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الجوية الأمريكية المتمركزة جنوب اليابان تجرى تدريبات عسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.