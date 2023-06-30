القوات الجوية الأمريكية المتمركزة جنوب اليابان تجرى تدريبات عسكرية

جدة - نرمين السيد - أجرت القوات الجوية الأمريكية المتواجدة فى محافظة "أوكيناوا" بجنوب اليابان تدريبات عسكرية جديدة استندت إلى استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتنسيق قواتها فى حالات الطوارئ.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس أن الأفراد تدربوا خلال التدريبات التى أجراها الجناح الثامن عشر لسلاح الجو الأمريكى بقاعدة "كادينا" الجوية على اكتساب مجموعة من المهارات التى لا يستخدمونها عادة فى تخصصاتهم.

وأشارت إلى أن قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية شاركت فى التدريبات لأول مرة، فى إشارة إلى زيادة التعاون بين الجانبين.

وأوضحت الإذاعة اليابانية أن المفهوم الاستراتيجى وراء التدريب العسكرى مبنى على أساس ما يعرف بـ "استخدام القتال سريع الحركة"، حيث طورت القوات الجوية الأمريكية ذلك المفهوم للتعامل مع التطورات الأخيرة فى التقنيات العدائية، التى تعتقد أنها عرضت القواعد الجوية الأمريكية لخطر متزايد بشكل كبير.