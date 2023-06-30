خبير أوروبى: على «الناتو» مناقشة عضوية أوكرانيا للحفاظ على مصداقيته

جدة - نرمين السيد - قال خبير أوروبى عضو فى "المجلس الأطلسى" إنه يجب على الأعضاء فى قمة حلف شمال الأطلنطى "الناتو" المقبلة مناقشة مسارٍ لعضوية أوكرانيا "إذا كان التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة يريد الحفاظ على مصداقيته".





وفى هذا الصدد، نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الخميس، عن "كريستوفر سكالوبا"، مدير مبادرة الأمن عبر الأطلنطى فى "المجلس الأطلسى"، وهو مؤسسة فكرية غير حزبية، قوله: "لا أحد يتوقع دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو فى قمة فيلنيوس «ليتوانيا»".

وأضاف سكالوبا أن نجاح القمة سيعتمد على ما إذا كان الحلفاء سيجدون طريقة لإحراز تقدم فى تزويد أوكرانيا بالشروط التى تحتاجها والجدول الزمنى للانضمام إلى الحلف أم لا، لافتاً إلى أنه "يجب أن يكون شيئاً قابلاً للقياس. وأن يكون هناك نوع من المعايير، والجدول الزمنى، والأشياء التى تحتاج أوكرانيا إلى تحقيقها".

وأوضحت "سى إن إن" أن العديد من الحلفاء يدعمون هذه الخطوة من أجل إحراز تقدم فى إعلان بوخارست لعام 2008، حينما أعلن "الناتو" أولاً عن ترحيبه برغبة أوكرانيا فى الانضمام إلى الحلف، "لكن يبدو أن التأخر من جانب واشنطن"، حسبما أشارت القناة نقلاً عن تعبير "جون هيربست" السفير الأمريكى السابق فى أوكرانيا.

ولفت هيربست إلى أنه يأمل أن يصدر "الناتو" بيانًا مشتركًا يتناول خلافة أوكرانيا فى نهاية المطاف، إلا أنه لا يراهن على ذلك.

وانتهى سكالوبا بالقول إنه يشعر بالقلق من عدم وجود توافق فى الآراء بشأن هذه القضية.