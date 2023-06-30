العالم اليوم - البنتاغون: لا قرارات وشيكة بشأن صواريخ أتاكمز لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 02:21 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ليست لديها علم بأن هناك أي قرارات وشيكة بشأن تخصيص صواريخ طويلة المدى من طراز أتاكمز لأوكرانيا، وذلك بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يفيد بأن واشنطن على وشك أن تزود أوكرانيا بتلك الصواريخ.

طالما سعت كييف للحصول على نظام الصواريخ التكتيكي العسكري الأمريكي (أتاكمز)، قائلة إن الصواريخ من شأنها مساعدتها في شن ضربات على القوات الروسية يتجاوز مداها خطوط المواجهة. وقال البريغادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون "ليس لدى ما أعلن عنه بخصوص أتاكمز وبالطبع لست على دراية بأي قرارات وشيكة فيما يتعلق بأتاكمز".

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