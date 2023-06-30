واشنطن توافق على صفقة لبيع طائرات "إف 35" إلى التشيك

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع مقاتلات "إف 35" إلى التشيك.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع مقاتلات "إف 35" إلى التشيك. وأوضح "البنتاجون" -فى بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- أن الصفقة تصل قيمتها إلى 5.62 مليار دولار.

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