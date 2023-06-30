الكرملين: استفزازات أوكرانيا فى منطقة «زابوريجيا» تشكل تهديدا مستمرا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، أمس الخميس، إن الأعمال الاستفزازية لـ أوكرانيا فى منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تشكل تهديدًا مستمرًا فى المنطقة.





وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضاف فى تصريحات إعلامية ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو ترى مخاطر من الاستفزازات الأوكرانية وسط التدريبات الطارئة التى تجريها كييف، "بالنسبة لخطر الاستفزازات من قبل النظام الأوكرانى، فإن هذا التهديد مستمر، ولقد أظهر تخريب البنية التحتية فى محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية هذا الأمر إلى أقصى حد".

وتابع: "فى الآونة الأخيرة، زار ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية والبعض منهم هناك الآن"، موضحًا "أنهم رأوا الوضع بأنفسهم وسجلوا الجهود التى تُبذل لضمان سلامة واستقرار تشغيل المحطة. وقد أقرت بذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها".

يُشار إلى أن رئيس الإدارة العسكرية فى الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة زابوريجيا يورى مالاشكو أعلن، فى وقت سابق من اليوم، عن بدء التدريبات التى ستقوم بها خدمات الاستجابة للطوارئ للتدريب على الإجراءات التى يتعين اتخاذها فى حالة وجود خطر حدوث حالة طوارئ فى منطقة زابوريجيا.