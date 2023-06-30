تايوان ترفض تصاريح دخول مسؤولين صينيين لحضور معرض للسياحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الهجرة الوطنية فى تايوان، أمس الخميس، رفضها دخول مسئولين صينيين فى مجال السياحة إلى البلاد، وذلك بغرض حضور معرض للسفر الدولى مقرر إقامته خلال الشهر المقبل.





وقالت وكالة الهجرة فى بيان، أمس، إن منظمى معرض تايبيه الدولى للسفر وجهوا دعوة لمسؤولى السياحة الإقليميين من الصين، لكن طلباتهم رُفضت بعد مراعاة الوضع العام عبر مضيق تايوان مع بكين.

وأضافت أن هناك شكوكًا بشأن ضرورة مشاركة المسئولين الصينيين والإلحاح وعدم الاستغناء عن الأمر، ولذلك لم يتم الموافقة على طلباتهم.

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتى جزءًا من أراضيها، كما أدت التوترات السياسية بين الجانبين وإغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد 19 إلى تراجع التبادلات بينهما.

وكذلك تزال تحظر تايوان القادمون من الصين، على الرغم من أنها أعادت فتح حدودها أمام معظم السياح فى شهر أكتوبر الماضى، كما لا تسمح الجزيرة أيضًا للمجموعات السياحية من أراضيها بدخول الصين، عكس المسافرين الأفراد يمكنهم إجراء ذلك بحرية.