وقالت وكالة الهجرة فى بيان، أمس، إن منظمى معرض تايبيه الدولى للسفر وجهوا دعوة لمسؤولى السياحة الإقليميين من الصين، لكن طلباتهم رُفضت بعد مراعاة الوضع العام عبر مضيق تايوان مع بكين.
وأضافت أن هناك شكوكًا بشأن ضرورة مشاركة المسئولين الصينيين والإلحاح وعدم الاستغناء عن الأمر، ولذلك لم يتم الموافقة على طلباتهم.
وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتى جزءًا من أراضيها، كما أدت التوترات السياسية بين الجانبين وإغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد 19 إلى تراجع التبادلات بينهما.
وكذلك تزال تحظر تايوان القادمون من الصين، على الرغم من أنها أعادت فتح حدودها أمام معظم السياح فى شهر أكتوبر الماضى، كما لا تسمح الجزيرة أيضًا للمجموعات السياحية من أراضيها بدخول الصين، عكس المسافرين الأفراد يمكنهم إجراء ذلك بحرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايوان ترفض تصاريح دخول مسؤولين صينيين لحضور معرض للسياحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.