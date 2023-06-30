مؤتمر أمنى أوروبى يحذر من الكوارث الإنسانية المتفاقمة للحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت المنظمة بيانًا، أمس الخميس، قالت فيه إن المؤتمر اختتم أعماله بعد يومين من المناقشات بحضور خبراء الأمن فى دول المنظمة وجدد التزامها باستعادة السلام والأمن فى منطقتها وتعزيز التبادل الهادف متعدد الأطراف.

وأشارت إلى أن المؤتمر عقد تحت رئاسة جمهورية مقدونيا الشمالية تحت عنوان "استعادة السلام والأمن، والمشاركة فى الحوار وإعادة بناء الثقة - من أجل الشعب"، وأتاح فرصة لممثلين رفيعى المستوى من الدول الأعضاء وشركاء التعاون لمراجعة التهديدات والتحديات الأمنية المشتركة بالإضافة إلى دور المنظمة فى التصدى لها.

وخلال كلمته الافتتاحية.. قال الرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثمانى:"تتمثل خطتنا للنصف الثانى من العام فى مواصلة تقديم الحلول التى يمكن أن تسهم فى عمليات السلام والاستقرار عبر منطقة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".

يُشار إلى أن مناقشات المؤتمر تطرقت إلى العدد المتزايد من التهديدات العابرة للحدود مثل الجريمة المنظمة والراديكالية والتطرف التى تواجهها منطقة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والدور الحاسم الذى يلعبه التعاون فى التصدى لها.