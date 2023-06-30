وزير الداخلية الفرنسى: القبض على 100 شخص إثر أعمال عنف

جدة - نرمين السيد - أعلنن وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانين، أنه تم اعتقال 100 شخص على الأقل، خلال أعمال عنف شهدتها عدة مدن فى البلاد هذه الليلة، على خلفية حادثة قتل شاب برصاص ضابط شرطة.





وكتب وزير الداخلية تغريدة على حسابه الشخصى فى تويتر: "ندعم ضباط الشرطة والدرك ورجال الإطفاء الذين يقومون بعمل شجاع".

واندلعت أعمال عنف فى عدة مدن بـ فرنسا واشتعلت النيران فى المقاطعات الثلاث "أو دو سين" و"سان سين دونى " و"فال دو مارن". وتواصل فرق إطفاء العاصمة الفرنسية باريس إخماد الحرائق، وذلك بعد يومين من وفاة الشاب نائل برصاص شرطى أثناء نقطة تفتيش فى نانتير.

وقد أعلنت النيابة العامة الفرنسية اليوم، توجيه تهمة القتل العمد إلى الشرطى الذى قتل قاصرا بالرصاص قرب باريس ووضعه قيد التوقيف الاحتياطى. وتعليقا على الحادث، كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قال إن مقتل الشاب "لا يمكن تفسيره... وغير مبرر"، كما ندد ب"مشاهد عنف .. لا يمكن تبريرها" فى الأحياء الفرنسية ضد "المؤسسات والجمهورية".

وقالت النيابة -فى بيان- إن "الشرطى المشار إليه اليوم فى إطار تحقيق قضائى حول جريمة قتل متعمدة وجهت إليه هذه التهمة ووضع قيد التوقيف الاحتياطى".

وتسبب مقتل الشاب فى اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين فى أنحاء فرنسا، الأمر الذى دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة الفرنسية.

وإضافة إلى نانتير، امتدت أعمال الشغب ليلا إلى مناطق أخرى فى ضواحى باريس. وأُضرمت نيران فى مبنى ملحق بمقر بلدية مانت-لا-جولى فى مقاطعة إفلين المجاورة.