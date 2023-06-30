تحذيرات فى اليابان من أمطار غزيرة على المناطق الساحلية

جدة - نرمين السيد - أصدرت السلطات فى اليابان تحذيرًا من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية الممتدة من الغرب إلى الشمال، اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى الغد، بسبب تأثير الأمطار الموسمية النشطة.





وحثت السلطات السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب المناطق المهددة بخدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية والمراقبة لمواجهة أى طارئ قد ينجم عن هذه الحالة الجوية السيئة.

وحسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية، قالت وكالة الأرصاد الجوية "إن إتش كيه"، أمس الخميس، إنه من الممكن أن تحدث كوارث فى الأماكن التى تضررت فيها الأرض بسبب الأمطار، محذرة من أنه قد يكون هناك هطول أمطار غزير فى المناطق التى عادة ما يكون هطول الأمطار فيها أقل.

وأضافت أن مخاطر الكوارث لا تزال مرتفعة فى بعض المناطق مع استمرار هطول الأمطار فى جميع أنحاء البلاد منذ يوم الاثنين الماضى، وأنه من المتوقع أن تظل جبهة الأمطار الموسمية حول اليابان.

وشددت على أن جبهات الأمطار عادة ما تكون أكثر نشاطًا خلال أواخر شهرى يونيو ويوليو، وأنه يتعين على الأشخاص أن يظلوا فى حالة تأهب قصوى للأمطار الغزيرة.