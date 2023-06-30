العالم اليوم - الين الياباني يهبط لأدنى مستوياته بأكثر من سبعة أشهر

انتم الان تتابعون خبر الين الياباني يهبط لأدنى مستوياته بأكثر من سبعة أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 09:22 صباحاً - انخفض الين إلى أكثر من 145 ينا مقابل الدولار، الجمعة، وهو مستوى أثار مخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية بينما استمرت الضغوط على اليوان بسبب ضعف التعافي في الصين.

وبلغت العملة اليابانية أدنى مستوياتها عند 145.07 ين للدولار في مستهل التعاملات الآسيوية، مسجلة أقل مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر ومتجهة لتكبد خسارة فصلية تتجاوز الثمانية بالمئة.

وأذكى تجدد انخفاض الين تكهنات بأن تتدخل السلطات اليابانية بصورة وشيكة وخصوصا أن مستوى 145 ينا للدولار كان قد دفع السلطات للتدخل دفاعا عن العملة في سبتمبر.

وأظهر مسح رسمي للمصانع في الصين اليوم الجمعة انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي في يونيو.

وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية لأدنى مستوياته منذ نوفمبر مسجلا 7.2615 يوان للدولار قبل بدء تعاملات اليوم الجمعة بقليل.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6608 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6070 دولار.

واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 103.33 في طريقه لتسجيل زيادة بنحو 0.7 بالمئة في الربع الثاني.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث معاملة 0.06 بالمئة إلى 1.2619 دولار ويتجه لتسجيل مكسب شهري نسبته 1.4 بالمئة.

وزاد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0874 دولار ومن المنتظر أن يرتفع حوالي 1.7 بالمئة هذا الشهر.