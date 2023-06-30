العالم اليوم - انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر الثالث على التوالي

انتم الان تتابعون خبر انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر الثالث على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 09:22 صباحاً - أظهر مسح رسمي للمصانع في الصين، الجمعة، انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي في يونيو، لكن بوتيرة أبطأ، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب الضعيف.

ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، فإن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات سجل قراءة 49.0 في يونيو، مقارنة مع 48.8 في مايو، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة متماشية مع التوقعات.

وبدأ المحللون خفض توقعاتهم للاقتصاد الصيني لبقية العام بعدما جاءت بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو دون المتوقع في علامة على أن التعافي من الجائحة الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام قد بدأ يفقد قوته الدافعة.

وأدت هذه البيانات التي تشير إلى ضعف التعافي في الصين إلى انخفاض اليوان في التعاملات الخارجية لأدنى مستوياته منذ نوفمبر مسجلا 7.2615 يوان للدولار قبل بدء تعاملات اليوم الجمعة بقليل.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية، الجمعة، نمو أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين 10.9 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو مسجلة 1.78 تريليون يوان (245.3 مليار دولار)

وتباطأت وتيرة نمو الأرباح بعدما زادت 15.1 بالمئة في الشهور الأربعة الأولى من العام.