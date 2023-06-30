العالم اليوم - قفزة مفاجئة في إنتاج المصانع بكوريا الجنوبية خلال مايو

انتم الان تتابعون خبر قفزة مفاجئة في إنتاج المصانع بكوريا الجنوبية خلال مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 09:22 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، قفزة غير متوقعة في إنتاج المصانع بكوريا الجنوبية في مايو، بقيادة إنتاج السيارات والرقائق في حين زادت أيضا مبيعات التجزئة الشهر الماضي في مؤشر على تعاف تدريجي للاقتصاد.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الكوري، ارتفع مؤشر الناتج الصناعي 3.2 بالمئة في مايو على أساس شهري معدل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 0.6 بالمئة في أبريل.

وتجاوزت الزيادة أعلى توقع في استطلاع أجرته وكالة رويترز بأن ينمو الناتج الصناعي 2.8 بالمئة.

وقفز إنتاج السيارات 8.7 بالمئة وارتفع إنتاج أشباه الموصلات 4.4 بالمئة على أساس شهري بينما هوى إنتاج معدات الاتصال 16.9 بالمئة.

وتراجع إنتاج المصانع 7.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما جاء أخف وطأة من تراجع نسبته تسعة بالمئة في أبريل، وتوقعات بانخفاض نسبته 8.4 بالمئة في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد.

وقالت وزارة المالية بعد صدور البيانات إنها تظهر أن الاقتصاد في طريقه للتعافي بعد تصحيح طفيف الشهر السابق. وأضافت أن الضغوط النزولية قد تراجعت لكن المخاطر لا تزال قائمة.

وتوقعت الوزارة أن ينتعش إنتاج المصانع في الربع الثاني من العام بعد أربعة فصول متتالية من التراجع، وذلك مع انتعاش الصادرات.

وارتفع مؤشر الإنتاج لجميع القطاعات، الذي يشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، 1.3 بالمئة في مايو على أساس شهري ليعوض انخفاض بنفس النسبة في أبريل.

وزادت مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة في مايو بعد تسجيلها أكبر انخفاض في خمسة أشهر عند 2.6 بالمئة في أبريل.