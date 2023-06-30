العالم اليوم - شركتان صينية وروسية تعتزمان إنشاء مصنعين لليثيوم في بوليفيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 09:22 صباحاً - تعتزم شركتان صينية وروسية استثمار أكثر من 1.4 مليار دولار في صناعة الليثيوم في بوليفيا، إحدى الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، وفق ما أعلنته الحكومة في لاباز الجمعة.

وقال الرئيس البوليفي، لويس آرسي، في حدث عام إن "سيتيك غوان" الصينية ومجموعة "يورانيوم وان" الروسية اللتين تمتلك الدولة حصة كبيرة فيهما، ستشتركان مع شركة "واي إل بي" المملوكة للدولة البوليفية لبناء مصنعين لمعالجة كربونات الليثيوم.

كثيرا ما يوصف الليثيوم بأنه "الذهب الأبيض" لثورة الطاقة النظيفة، وهو مكون مرغوب فيه للغاية يستعمل في صنع الهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية.

وقال آرسي "نحن ندعم عملية التصنيع في البلد"، وسيبدأ بناء المصنعين في غضون ثلاثة أشهر.

كما أبرمت بوليفيا التي تقول إنها تمتلك أكبر احتياطي في العالم، في يناير اتفاقية مع مجموعة "سي بي إس" الصينية لبناء مصنعين لبطاريات الليثيوم.

وقالت وزارة الطاقة البوليفية في بيان إن كلا من المصنعين الجديدين ستكون له قدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 ألف طن متري من كربونات الليثيوم سنويا.

والصين وروسيا من بين مشتري الليثيوم الرئيسيين من بوليفيا.

يتم استخراج الليثيوم في الغالب في أستراليا وأميركا الجنوبية.